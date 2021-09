Anwohner von Camp de Mar beschweren sich über "Invasion" von wilden Bergziegen

In der Ortschaft Camp de Mar, an der Südwestküste von Mallorca, machen immer wieder Bergziegen das Leben der Anwohner schwer: Dutzende wilde Ziegen streifen in Herden frei an der Küste von Andratx entlang. Die Tiere dringen dabei in Wohngebiete ein und zerstören Vorgärten der Anwohner.

Laut Gemeinde wächst die Population der Wildziegen stetig an, das Problem besteht schon seit Jahren. Einige Anwohner haben nun Eigeninitiative ergriffen und Niederspannungsleitungen an ihren Grundstücken angebracht, um den Durchzug der Herden zu verhindern.

Die Ziegenherden sind auch zu einem Problem für Autofahrer geworden. Die Tiere laufen mitten auf der Straße herum, was eine Gefahr für den Verkehr darstellen kann. Wie das Problem dauerhaft gelöst werden soll, bleibt vorerst unklar.