Schmierereien an Küstenfelsen auf Mallorca: Vandalen identifiziert

Die Ortspolizei hat eine Gruppe von jungen Vandalen ausfindig machen können. Es handelt sich um insgesamt 13 Personen, neun davon sind noch minderjährig, eine ist gar jünger als 14 Jahre – also strafunmündig.

Die Clique soll für eine Vielzahl von Schmiererein in der Gemeinde verantwortlich sein. So tauchten in den vergangenen Wochen Graffiti sowohl an öffentlichen Einrichtungen als auch Privateigentum auf, auch an der Felsenküste tauchten die Schmiererein großflächig auf.

Nun wird die Schadenshöhe ermittelt. Der Leiter der Ortspolizei von Llucmajor, Sergi Torrandell, sagte, dass "zu den möglichen Sanktionen, die gegen die Jugendlichen verhängt werden können, noch die Kosten für die Beseitigung der Graffiti hinzukommen, für die im Falle von Minderjährigen die Eltern tragen."