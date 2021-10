Palmas Polizei kontrolliert verstärkt E-Scooter

Die Polizei in Palma de Mallorca kontrolliert derzeit verstärkt E-Scooter und Fahrräder. Bei einer Schwerpunktaktion in der Inselhauptstadt am Mittwoch wurden sieben Bußgeld-Bescheide erteilt.

Die Beamten testeten die Fahrer unter anderem auf Alkohol, Drogen und überprüften, ob sie die vorgeschriebenen Warnreflektoren trugen. Sie kontrollierten auch, ob die Fahrzeuge schneller als die vorgeschriebenen 25 Kilometer pro Stunde fahren konnten. Eines wurde dafür einbehalten.

E-Scooter und Fahrräder dürfen nicht auf dem Gehweg fahren und ihre Fahrer keine Ohrstöpsel tragen. Im September registrierte die Lokalpolizei bisher 87 Verstöße bei 170 Kontrollen. Auf den Straßen Palmas kommt es auch immer wieder zu Unfällen mit E-Scootern. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen an.