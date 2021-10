TV-Tipp: Das Leben des Diktators Franco

Der Spartensender Phoenix strahlt in der Nacht von Samstag, 9., auf Sonntag, 10. Oktober eine vierteilige Geschichtsdoku am Stück aus. Der Titel lautet „Die Wahrheit über Franco – Spaniens vergessene Diktatur”. Teil eins beginnt um Mitternacht, Teil zwei schließt sich um 0.45 Uhr an. Die dritte Folge läuft ab 1.30 Uhr und die letzte Folge startet um 2.15 Uhr.

Francisco Franco – einer der brutalsten Diktatoren Europas. Bis heute ist Spanien von den Spuren seiner Gewaltherrschaft gezeichnet. Und noch immer umgeben den Generalissimus Geheimnisse. In einem blutigen Bürgerkrieg putscht er sich an die Macht und regiert das Land vier Jahrzehnte lang – mit eiserner Hand.

Die vierteilige Dokumentationsreihe begibt sich auf Spurensuche in die Vergangenheit und untersucht die Herrschaft von General Franco.