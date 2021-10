"Lions Club Palma" auf Mallorca auch im Oktober im Einsatz

Die Organisation "Lions Club Palma" wird auf Mallorca auch im Oktober wieder tätig sein und Hilfsbedürftige unterstützen. Allein im September dieses Jahres wurden knapp 30.000 Kilogramm Obst und Gemüse verteilt, im August waren es 20.425 Kilogramm.

In einer Pressemitteilung des Clubs wurde nun die Verlängerung des Lkw-Sponsorings mitgeteilt. Somit können auch in Zukunft Lebensmittel transportiert werden.

Der Lions Club arbeitet vor allem am Charity-Projekt „Comida para todos” („Essen für alle”). Das Vorhaben besteht darin, aussortierte, aber noch vollwertige Lebensmittel von Lidl-Märkten an Tafeln wie Mallorca Sense Fam, SOS Mamás, Hope Mallorca und Can Gaza zu liefern.

Obwohl auf Mallorca und den Nachbarinseln die Kurzarbeitszahlung ERTE bis Februar 2022 verlängert wurde, wird aufgrund des baldigen Ende der Tourismussaison mit einem harten Winter für viele Menschen auf den Inseln gerechnet. Grund dafür sind auch die steigenden Energiepreise.

Unter dem Stichwort „Comida para todos“ können sie auf das Konto

ES62 2100 4379 6302 0005 0026 der Caixabank

eingezahlt werden. Auf Wunsch werden Spendenbescheinigungen ausgestellt.