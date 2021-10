180 Teilnehmer beim Forum des Mallorca Magazins begrüßt

"Das Mallorca Magazins führte uns zusammen", sagte Moderatorin Sabine Christiansen zur Einleitung ihrer Rede anlässlich des Kongresses zum 50. Geburtstags des Mallorca Magazins. Rund 180 Gäste sind am Mittwochabend im Museum Es Baluard zusammengekommen.

Carmen Serra, Präsidentin der Mediengruppe Serra, in der das Mallorca Magazin verlegt wird, begrüßte Wolfram Seifert, der lange Jahre die Zeitung geführt hatte. "Die Zeiten haben sich in den vergangenen 50 Jahren gewandelt", führte sie weiter aus. Carmen Serra gedachte auch dem verstorbenen Chefredakteur Bernd Jogalla und dankte Alexander Sepasgosarian für seine derzeitige Arbeit. "Wir sind eine große Familie", betonte sie. Die Verbindung, die das Magazin, zwischen Deutschen und Mallorquinern herstellt, soll noch weitere 50 Jahre halten.

Unter dem Motto "Mallorca und Deutschland, gemeinsam Zukunft gestalten" steht die Fachtagung. Teilnehmer ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages und FDP-Politiker, Wolfgang Kubicki. Er spricht über: „Deutschland und Mallorca: Eine besondere Beziehung.” Er scherzte, dass die Koalitionsgespräche für zwei Tage unterbrochen wurden, weil er beim Geburtstags des Mallorca Magazins dabei sein wollte. "Manch einer hat die Redewendung falsch verstanden, sich auf Mallorca wie Zuhause fühlen zu können." Man können sie hier zwar so fühlen, aber nicht so benehmen. "Viele Deutsche haben sich von der Schönheit der Insel und der Art der Mallorquiner anziehen lassen." Er beglückwünschte das Mallorca Magazin zu seiner außergewöhnlichen Karriere als Auslandsmedium. Das MM habe eine Vermittlungsposition zwischen Einheimischen und Gästen, wie es Bernd Jogalla formulierte, betonte Kubicki. "Medien wie das Mallorca Magazin leisten einen unerlässlichen Beitrag zur europäischen Integration." Er kritisierte, dass Politiker wie Karl Lauterbach den Mallorca-Urlaub während der Pandemie so harsch kritisiert hatten. Urlaub auf Mallorca sei immer verantwortungsvoll und sicher möglich gewesen. "Tourismus lebt von Vertrauen und dies wurde von deutschen Politikern geschädigt." Es gab nie ein Grund zu Misstrauen. "So gehen Freunde nicht miteinander um." Kubicki wolle gemeinsam mit Karl Lauterbach auf die Insel kommen, um ihn davon zu überzeugen, dass es eine tolle Insel ist: "Notfalls schreiben wir das in den Koalitionsvertrag."

Auch der ehemalige Chef des größten deutschen Medien-Unternehmens Bertelsmann, Mark Wössner, hält einen Vortrag. Der 82-jährige Münchner hat die Bedeutung der Medien für die Zivilgesellschaft zum Thema. Er betonte mit einem Augenzwinkern die zweitausendjährige Freundschaft zwischen Mallorquinern und den Deutschen. Die Dankesrede an die Verlagsleitung hielt der Medienexperte gar auf Spanisch. "In den 70er Jahren konnte man bei Bertelsmann nur Karriere machen, wenn man ein Ferienhaus auf Mallorca hatte", erzählte Wössner weiter. Zudem beschreibt er das MM als bunte und interessante Zeitung, die eine "interessante Mischung des Inselgeschehens biete." "Wir haben durch das Mallorca Magazin die Mallorquiner kennen und lieben gelernt." Das Resümee seiner Vortrags: Ohne Medien würde es keine Zivilgesellschaft geben. Die neuen Medien prägen unsere Gesellschaft führte Wössner unter anderem aus: "Das können Sie jeden Abend im Restaurant beobachten, wenn sie ein Pärchen in der Handyunterhaltung sehen." Die Anonymität der sozialen Medien führe zu Hass und Hetze: "Man spricht von Trollkultur", bezeichnet er diese Fehlentwicklung. Social Media müsse einer Qualitätskontrolle unterliegen. "Kontrolle und Regulierung der Beiträge sind notwendig."

Im Anschluss gibt es eine Diskussionsrunde: Die sechs Teilnehmer sind der Immobilienunternehmer Lutz Minkner, Carmen Riu, Chefin der Hotelgruppe Riu, Corinna Graf, Vorstandsvorsitzende des Yachthafens Puerto Portals, der Tennis-Direktor der Rafa Nadal Academy, Toni Nadal, der Geschäftsführende Gesellschafter der Steuerkanzlei European Accounting, Willi Plattes, sowie Daniel Wahl, Berater für Innovation und Nachhaltigkeit. Die Ministerpräsidentin der Balearen, Francina Armengol, schließt den Event.

Zu Beginn der Festveranstaltung wurde ein MM-Werbevideo gezeigt. Das Forum kann auch online live mitverfolgt werden.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.