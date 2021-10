So wird das Wetter in der kommenden Woche auf Mallorca

Auf Mallorca startet die neue Woche wechselhaft. Neben einem Mix aus Sonne und Wolken kann es auch immer wieder zu Regenschauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei bei um die 25 Grad. Ab Dienstag wird es allerdings wieder wärmer.

Nach einem sonnigen Start in den Sonntag zieht sich der Himmel in einigen Regionen gegen Mittag zu. Am Abend kann es dann auch gelegentlich zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen liegen bei 24 Grad. Nachts sinken die Werte auf 16 Grad. Am Montag setzt sich dieser Wettertrend fort.

Der Dienstag startet sonnig und warm. Im Laufe des Tages können sich dann aber wieder Wolkenfelder bilden. Die Temperaturen steigen leicht an und können bis zu 27 Grad erreichen. Am Mittwoch bleibt der Himmel größtenteils wolkenfrei, es wird wieder sonniger. Dann kann das Quecksilber in einigen Orten sogar bis 28 Grad steigen. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 24 Grad.