Sieben-Tage-Inzidenz: Abstand zwischen Mallorca und Deutschland immer größer

Der Abstand zwischen der Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca und der in Deutschland wird immer größer. Während das Gesundheitsministerium in Madrid für Dienstag 25,52 Fälle pro 100.000 Einwohner meldete, waren es am Mittwoch in Deutschland schon 80,4.

Wer als Ungeimpfter aus Deutschland nach Spanien einreist, muss ein negatives Testergebnis vorzeigen. Ansonsten genügt der Nachweis über eine vollständige Impfung. Hinzu kommt nach wie vor eine Online-Anmeldung bei "Spain Health" und die Erlangung eines QR-Codes.

Wer nach Deutschland fliegt, benötigt nur den EU-Impfnachweis. Ist man nicht geimpft, benötigt man ein negatives Testergebnis.