Unikrankenhaus Son Espases schließt seine Corona-Station

Das Universitätskrankenhaus Son Espases auf Mallorca schließt seine Corona-Station. Grund ist, dass es nicht mehr so viele Covid-Erkrankte mit einem schweren Verlauf gebe. Derzeit liegen fünf Patienten auf einer Normal- und zehn auf einer Intensivstation in dem Hospital in Palma.

Son Espases möchte wieder mehr Platz für reguläre Patienten haben. Die Zimmer der Covid-Station werden an diesem Wochenende gereinigt und am Montag zehn Betten freigegeben. Bis zu 24 Patienten mehr, die nicht an Corona erkrankt sind, sollen bald wieder aufgenommen werden können. Der Prozess ist abhängig von der Entwicklung der Pandemie.

Die Balearen-Regierung hat am Freitag sechs neue Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen, registriert. Es handelt sich unter anderem um Nachmeldungen aus dem Monat August. Die Gesamtzahl hat sich damit auf 994 erhöht.