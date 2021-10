Tigermücken-Alarm: Mallorca-Bürger sollen keine Vasen mit Blumen auf Friedhöfen abstellen

Mit einer kuriosen Bitte haben sich Behörden auf Mallorca an die Menschen gerichtet, um die Verbreitung der stechfreudigen Tigermücken einzudämmen. Sie werden eindringlich aufgefordert, auf den Friedhöfen am Feiertag Allerheiligen (1. November) bloß keine Blumen in Vasen oder Kannen aufzustellen.

Damit würden nämlich ideale Voraussetzungen für die Verbreitung der Insekten geschaffen, die stehende Gewässer besonders mögen. Der Herbst ist die Zeit, wo sie auf Mallorca besonders intensiv ihr Unwesen treiben.

An Allerheiligen besuchen traditionell Tausende Mallorquiner die Friedhöfe der Insel, um ihren toten Angehörigen zu gedenken.