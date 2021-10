TV Tipp: Eine Reise ins atemberaubende Baskenland

Eine Doku aus der Reihe „Mare TV” hat der NDR am Sonntag, 31. Oktober, um 15.15 Uhr im Programm. Sie trägt den Titel „Biskaya – Die Küste der Basken”.

Am Golf von Biskaya erstreckt sich die Küste des Baskenlandes. Sie reicht von Bilbao in Spanien bis Bayonne in Frankreich. In Pasaia, in der Nähe von San Sebastián, rekonstruieren die Mitglieder des Vereins Albaola Boote nach jahrhundertealten Plänen. Jeden Sonntag probieren Andoni Etxarri und seine Freizeitkapitäne die selbst gebauten Ruder- und Segelboote aus.

Ein Hobby für Hartgesottene: Die Gruppe hat nicht nur mit Blasen an den Händen zu kämpfen, sondern auch mit der Seekrankheit. Die Fiesta de la Magdalena im Juli ist der Höhepunkt des Jahres im kleinen Küstenort Bermeo. Jeder, der hier ein Boot besitzt, fährt dann vor die Insel Ízaro.