So erlebten Deutsche den Hagelsturm von Cala Rajada

Der Hagelschauer, der am späten Donnerstagnachmittag Cala Rajada im Nordosten von Mallorca heimgesucht hatte, hat auch Deutsche in dem Urlauberort beeindruckt. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte am Freitag die Residentin Sabrina Nolte gegenüber MM. "Es hat richtig gescheppert". Die Bordsteine seien vollständig mit ein bis zwei Zentimeter großen Eiskörnern bedeckt gewesen.

Nolte, die in Capdepera lebt und auch das Meer sehen kann, fügte hinzu, zudem mehrere kleinere Windhosen über dem Hafen von Cala Rajada beobachtet zu haben. Die Wellen seien hoch und die Windböen stark gewesen, das Ganze habe etwa eine halbe Stunde gedauert. Danach hätten die Kinder mit den reichlich niedergegangenen Körnern gespielt.

Auch Thomas Algasinger, der Wirt des Lokals "Phönix" im Meeresviertel Can Pastilla in Palma, wurde in Cala Rajada von dem Hagelereignis überrascht. "Das war richtig heftig", sagte er gegenüber MM. "Es war Weltuntergangsstimmung." Algasinger hält sich in dem Ort zu einem Kurzurlaub auf. "Der Pool und die Liegen wurden weiß." Nach dem Schauer seien Menschen auf dem Eis sogar ausgerutscht. Noch am Freitag lagen seinen Angaben zufolge an schattigen Plätzen Hagelkörner.

Der Hagelschauer war ein Wetterereignis im Rahmen eines größeren Sturmtiefs, das gerade im Mittelmeerraum unterwegs ist. Damit wird Mallorca besonders am Wochenende zu tun haben.