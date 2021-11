Nasses und windiges Wetter setzt sich auf Mallorca fest

Das regnerische und windige Wetter bleibt Mallorca erst einmal erhalten. Aemet prognostizierte eine hohe Niederschlagsneigung bis mindestens zum Wochenende. Für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gilt die Warnstufe Gelb wegen hohen Seegangs und starken Winden.

Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 20 Grad, nachts bleiben die Werte zweistellig. Der Wind weht zunächst böig bis stark aus dem Norden und Nordosten, flaut dann aber am Wochenende ab und dreht auf Süd.

Am Montag regnete es auf Mallorca wenig, am meisten fiel in Escorca in der Tramuntana, nämlich 13,8 Liter auf den Quadratmeter. Woanders, etwa in Banyalbufar oder Calvià, blieb es durchgehend trocken.