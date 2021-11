Dieser Solarkatamaran ist ein umweltfreundliches Luxuswunder

Beinahe lautlos gleitet der knapp 18 Meter lange Katamaran über das Mittelmeer vor der Küste von Port Adriano, im Südwesten von Mallorca.

Die Silent 60 verkörpert die nächste Generation ihres Vorgängers Silent 64, der ersten und einzigen solarbetriebenen Yacht, die jemals den Atlantik überquert hat. Sie kann problemlos von zwei Personen gehandhabt werden und bietet genug Platz für Familie und Besatzung. Für Abenteurer bietet sie zusätzlichen Stauraum für Wasserspielzeuge, Sups, Kajaks und E-Bikes. Außerdem ist das Schiff mit zwei schwimmenden Plattformen ausgestattet, die als Parkmöglichkeit für Jetskis genutzt werden können.

Aufgrund der hochwertigen Verarbeitung wurde es mit dem „German Design Award Special 2021” ausgezeichnet.

Für die Macher der Silent 60 steht Nachhaltigkeit an erster Stelle. So ist das Schiff mit 42 Solarkollektoren ausgestattet. Zwei Elektromotoren lassen es geräuschlos in Richtung Horizont gleiten. Darüber hinaus kommt der solarelektrische Antriebsstrang so gut wie ohne Wartungsarbeiten aus. Höhere Geschwindigkeiten können über noch längere Zeiträume aufrecht-erhalten werden. Die Yacht verfügt auch über einen Autopiloten. Gleichzeitig wird die Energiemenge maximiert, die gespeichert und bei Bedarf eingesetzt werden kann. Die Garantie für die Batteriebänke liegt bei acht Jahren, 25 Jahre verspricht der Hersteller bei den Solarkollektoren.

Neben zahlreichen technischen Innovationen ist der solarbetriebene Katamaran luxuriös eingerichtet. Die Silent 60 verfügt über vier Kabinen und einer Suite. Zudem befinden sich an Bord ein geräumiger Gemeinschaftssaal, ein Heckcockpit sowie gemütliche Sitzgelegenheiten.

Wer sich selbst ein Bild von dem lautlosen solarbetriebenen Katamaran machen will, kann sich ganzjährig für kostenlose Sea-Trials anmelden. Der Kaufpreis für die Silent 60 startet bei 2,18 Millionen Euro. Alternativ kann das Schiff für etwa 3500 Euro pro Tag inklusive Crew gechartert werden.