Einige der Flughafen-Flüchtlinge werden in Barcelona vermutet

Die Nationalpolizei vermutet, dass sich ein Teil der Flughafen-Flüchtlinge von Mallorca in Barcelona aufhält. Insgesamt 24 Männer waren am Freitagabend aus einem notgelandeten Flugzeug geflüchtet, das am Flughafen Son Sant Joan stand.

21 davon hatten es geschafft, über die Absperrung des Airports zu gelangen. Sie zogen sich dabei Verletzungen und Quetschungen zu, zudem zeriss die Kleidung. Diese Anhaltspunkte können bei der Identifizierung helfen. Insgesamt zwölf wurden bisher festgenommen.

Bekannt ist inzwischen, dass mindestens zwei Personen Fährtickets nach Barcelona gekauft hatten. Dabei legten sie ihre echten Ausweise vor. Von weiteren Flüchtigen wird angenommen, dass sie die Tickets mit gefälschten Papieren erworben hatten. Es wird per Haftbefehl nach ihnen gesucht.

In der Kritik steht nun, dass das Chaos der Sicherheitsbehörden nach dem Flughafen-Vorfall den Männern die Flucht erleichtert hatte.