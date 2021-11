Blas verzieht sich, doch ein neues Tiefdruckgebiet ist auf dem Weg in Richtung Mallorca

Das schöne Wetter wehrt auf Mallorca nur kurz. Am Samstag zeigte sich in weiten Teilen der Insel – zumindest kurzfristig – die Sonne. Doch bereits am Sonntag zieht ein neues Tiefdruckgebiet in Richtung Mallorca und es kommt direkt vom Nordpol, teilt das spanische Wetteramt Aemet mit.

Für Sonntag ist bewölkter Himmel, besonders in der zweiten Tageshälfte, prognostiziert. Am Nachmittag kann es zu Schauern und örtlich auch Gewittern kommen. Ab Mittag wird es dann kühler. Es weht ein frischer Wind aus Nord und Nordost. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 17 Grad.

Sturmtief Blas hatte Mallorca seit dem 5. November im Griff. Das ist laut Meteorologen ungewöhnlich lang, normalerweise halten sich solche Wetterphänomene maximal drei Tage lang. Besonders in der vergangenen vier Tagen ginge extreme Regenmenge nieder.

Das Unwetter hatte unter anderem die Gedenkmauer "pujol dels Misteris" am Kloster Lluc einstürzen lassen. Das Denkmal galt seit seiner Errichtung als einsturzgefährdet. In der Nacht auf Samstag sind zwei Bäume auf die Straße gestürzt und haben die Zufahrt zur Ortschaft Sa Comafreda (Andratx) blockiert. Feuerwehrmänner aus Santa Ponça räumten die Straße wieder frei.