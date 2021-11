E-Roller und Fahrräder auf Mallorca immer beliebter

Auf Mallorca werden E-Roller und Fahrräder immer beliebter. Das hat nun eine Umfrage der Stadtverwaltung in Palma zur städtischen Mobilität ergeben. Im Vergleich zu 2014, als die letzte Studie durchgeführt wurde, hat sich die Verkehrsnutzung der Einwohner geändert.

In den letzten drei Jahren ist auch die Nutzung von Motorroller auf Palmas Straßen angestiegen. So sind die Verkäufe von Motorrädern- und Rollern in Palma in den vergangenen Jahren um 18 Prozent gestiegen, so Salvador Canudas, Präsident des balearischen Verbandes der Motorradhändler.

Auch Fahrräder haben einen Boom erlebt, der durch die Corona-Pandemie und die Schwierigkeiten, sich in Palma fortzubewegen, zurückzuführen sind. "Im Moment nehmen die Fahrradfabriken bis Juni 2023 keine Aufträge mehr an. Die Nachfrage schießt in die Höhe.", berichtet Marc Carbonell, der Inhaber des Biker-Geschäfts Bimont. Zudem trägt der Mangel an Parkplätzen zur Umorientierung der Fortbewegungsmittel bei, so Carbonell.