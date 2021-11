Die nächste Regenfront steuert auf Mallorca zu

Auf Mallorca nähert sich bereits die nächste Schlechtwetterfront. Nach aktuellen Daten des spanischen Wetterdienstes Aemet soll es nach der kurzzeitigen Regenpause am Mittwoch, Donnerstag und Freitag am Wochenende wieder nass auf der Insel werden.

Am Donnerstag zieht sich der Himmel in vielen Regionen zu. Es bleibt allerdings noch überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen bis zu 15 Grad, nachts sinken die Werte auf 11 Grad.

Am Freitag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad an. Der Samstag startet mit Sonnenschein, gegen Mittag zieht sich der Himmel weiter zu. Am Nachmittag kann es dann inselweit erneut zu Regenschauern kommen. Auch am Sonntag bleibt es größtenteils regnerisch.