Flugzeugträger "HMS Queen Elizabeth" macht im Hafen von Palma fest

Auf Mallorca hat der Flugzeugträger "HMS Queen Elizabeth" im Hafen von Palma festgemacht. Das Flaggschiff der britischen Marine traf am Donnerstag in der Inselhauptstadt ein. Dabei handelt es sich um die letzte Etappe eines siebenmonatigen Einsatzes.

Mit einer Höhe von 73 Metern und einer Länge von 284 Metern ist die "HMS Queen Elizabeth" eines der beiden größten von der Royal Navy gebauten Kriegsschiffe. Neben Palma wird der Flugzeugträger in den nächsten Tagen einen weiteren spanischen Zwischenstopp auf dem Marinestützpunkt Rota einlegen.

Hinzu kommen zwei Zwischenstopps des Zerstörers "HMS Diamond" in Alicante und Valencia, ein Zwischenstopp des Zerstörers "HMS Defender" in Barcelona und ein weiterer des Tankers "RFA Tidesurge" in Valencia.