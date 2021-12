160.000 Menschen auf den Inseln sind noch ungeimpft

Auf den Balearen haben sich bisher 160.000 Menschen noch nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Das geht aus einer Statistik der balearischen Gesundheitsbehörde Ib-Salut hervor. Die Balearen-Regierung hofft, dass diese Personen sich jetzt noch immunisieren lassen, wenn der Zugang zu Restaurants und anderen Lokalitäten per 3G-Regel beschränkt wird.

Die Regierung will gerichtlich durchsetzen lassen, dass ab Samstag in Bars, Restaurants, Pubs und anderen Nachtlokale sowie Seniorenzentren, Sporteinrichtungen und Spielhallen nur noch Gäste Zugang bekommen sollen, die per Covid-Zertifikat nachweisen, sie sind geimpft, genesen oder negativ getestet.

Vor dem Regierungssitz im Parc de la Mar demonstrierten rund 500 Personen gegen die geplanten Auflagen. Sie seien verfassungswidrig, so die Argumentation.

83 Prozent der Bevölkerung auf den Inseln haben sich bereits immunisieren lassen. Die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gomez sagte am Dienstag, dass die 17 Prozent der Nichtgeimpften rund die Hälfte der Covid-Patienten ausmachten, die stationär behandelt werden müssen.