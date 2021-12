Hope Mallorca holt 1200 Weihnachtsgeschenke aus Deutschland ab

Die Hilfsorganisation Hope Mallorca hat im Rahmen einer speziellen Weihnachtsaktion etwa 1200 Geschenke aus Deutschland abgeholt. Das Unternehmen Werkhof Hagen sammelt im Zuge des Projektes „Rückspiel“ gut erhaltenes, gebrauchtes Spielzeug und bereitet dieses wieder auf. In Kooperation mit der Hilfsorganisation wird es jetzt zu Weihnachten auch an Kinder auf Mallorca verteilt.

In der Weihnachtszeit wird dafür das Lager in Santanyí zur Werkstatt umgestaltet. Derzeit sucht die Organisation noch Freiwillige, die jeweils mittwochs, am 08.12., 15.12., 22.12. und 29.12. ab 13.00 Uhr helfen, die gesammelten Spielsachen in Geschenke zu verwandeln.

Am 13. Mai 2020 öffnete Hope Mallorca die erste von mittlerweile vielen Essens-Verteilstation in Santanyí. Mittlerweile gibt es inselweit sieben Verteilstationen. Die Stiftung wurde zu Beginn der Pandemie im Mai 2020 durch Heimke Mansfeld, Jasmin Nordiek und Sonja Willner gegründet. Seit einigen Monaten hat die Hilfsorganistion auch eine Jobbörse ins Leben gerufen.

Wer die Organisation unterstützen will, kann auch direkt spenden:

Spendenkonto – HOPE Mallorca Fundación

Stichwort: HOPE Mallorca Schlitten ENGEL

Bank Cajamar Santanyí

IBAN: ES48 3058 4516 4227 2000 9268

BIC: CCRIES2AXXX