Auf Mallorca beginnt die Impfkampagne für Kinder

Am 15. Dezember startet die balearische Gesundheitsbehörde Ib-Salut mit der Impfkampagne für Kinder. 83.000 Minderjährige von fünf bis elf Jahren auf den Balearen können sich dann immunisieren lassen. "Wir starten mit den Elfjährigen und nach und nach kommen die Jüngeren dran", sagte die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol.

Bislang ist noch nicht bekannt, ob die Kinder die Impfungen in Impfzentren oder in den Schulen bekommen. Die Koordinatorin der Impfkampagne auf den Balearen, Eugenia Carandell, sagte, dass die Inseln kommende Woche eine erste Lieferung von 36.000 Impfdosen von Pfizer erhalten werden, um damit Kinder unter 12 Jahren zu impfen. Das Vakzin wird in zwei Dosen im Abstand von acht Wochen verabreicht.

Kinder zählen in der aktuell sechsten Corona-Welle als am stärksten betroffene Gruppe, wobei viele der jungen Patienten glücklicherweise nur einen leichten Krankheitsverlauf haben. Die 14-Tage-Inzidenz bei Insulanern unter 16 Jahren liegt bei 414 Fällen pro 100.000 Einwohner, der Durchschnitt aller Balearen-Bürger beträgt 339,5.