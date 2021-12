Lauterbach will Status der vollständig Geimpften ändern

Die neue deutsche Ampel-Regierung aus SPD, FDP und Grünen denkt darüber nach, den Status vollständig gegen Corona geimpfter Menschen auf drei auszuweiten. „Die Impfung ist nur abgeschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde“, sagte der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Mittwoch im „heute journal“ des ZDF. Er nannte jedoch kein konkretes Datum.

Bislang gelten diejenigen als vollständig geimpft, denen zwei Dosen verabreicht wurden. Für Einreisende aus Mallorca bedeutet dies, dass sie keinen zusätzlichen Test benötigen. Das könnte aber bei der Änderung des Vollständigkeitsstatus anders werden.

Grund für die Überlegungen ist die neuartige Omikron-Variante, gegen die man laut Lauterbach nur geschützt ist, wenn man sich eine "Booster"-Impfung verabreichen lässt.

Noch gehe es zunächst darum, die Infektion mit der Omikron-Variante in Deutschland zu verhindern, so Lauterbach. Dafür seien die "Booster"-Impfungen eine optimale Vorbereitung. Das sei die erste Säule im Gesundheitsschutz, „die wir in der Hand haben“. Die zweite Säule umfasse eine allgemeine Impfpflicht.