TV-Tipp: Andalusien – Der maurische Süden Spaniens

In der Nacht von Samstag, 11., auf Sonntag, 12. Dezember, läuft bei 3sat ab 5.15 Uhr die Reportage „Andalusien – Spaniens maurischer Süden”. Julien Bur war für den Film verantwortlich.

Umgeben vom Atlantischen Ozean und dem Mittelmeer, bildet Andalusien mit dem Felsen von Gibraltar die südlichste Region der Iberischen Halbinsel und des europäischen Festlands.

Seine vielfältigen Landschaften, die reiche Kultur und die schönen Städte, in denen lebendige Geschichte und auch noch das alte Handwerk blühen, machen Andalusien zu einem der schönsten Reiseziele Europas.

Vorgestellt wird die Mannigfaltigkeit der Region. Jerez de la Frontera ist Spaniens Treffpunkt für Liebhaber edler Rösser. Reitkunst in Perfektion gibt es in der dortigen Spanischen Hofreitschule zu bestaunen. Weiter geht es an einen besonderen historischen Ort: Vom Hafen in Palos de la Frontera aus stach Christoph Kolumbus in See, um die Neue Welt zu entdecken.

Desweiteren besuchte Julien Bur die 1785 gebaute Arena von Ronda. Sie ist eine der ältesten in Spanien. Der Alcázar von Sevilla ist der mittelalterliche Königspalast von Sevilla, auch über ihn erfährt der Zuschauer eine Menge.