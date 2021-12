Kokainschmuggler auf Mallorca zu sechs Jahren Haft verurteilt

Auf Mallorca ist ein 23-jähriger Kokainschmuggler zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Paraguayer hatte versucht, 126 Beutel mit dem Rauschgift über den Flughafen auf die Insel zu bringen. Diese trug er im Innern seines Körpers.

Der Mann war am 28. Juli des vergangenen Jahres in einem Flugzeug aus Madrid gekommen und an der Flugzeugtür festgenommen worden.

Der Angeklagte war geständig, Verteidigung und Staatsanwaltschaft einigten sich auf die Strafe. Das Kokain hatte einen Wert von 256.000 Euro.