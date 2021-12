Stadt Palma wirbt vor Weihnachten für Adoption von Katzen

Angesichts Dutzender herrenloser Katzen im Heim Son Reus versucht die Stadt Palma de Mallorca vor Weihnachten besonders intensiv die Bürger davon zu überzeugen, so ein Tier zu adoptieren. Eine entsprechende Werbekampagne wurde in Zusammenarbeit mit Tierschützern gestartet.

Allein im November waren 46 Katzen in dem Heim aufgenommen worden. Laut dem Umweltdezernat hatten Bürger im vergangenen Jahr insgesamt 389 dieser Vierbeiner adoptiert.

Ausdrücklich davor gewarnt wurde, Katzen zu verschenken, die dann letztendlich in vielen Fällen ausgesetzt werden. Nach Weihnachten steige regelmäßig die Zahl der in Son Reus abgegebenen Katzen, so Umweltdezernent Ramon Perpinyà. Manchmal würden die Tiere dort sogar wortlos in Container gesetzt.