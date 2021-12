Mallorca-Regierung rechnet mit Verdoppelung der Omikron-Fälle in der kommenden Woche

Die Omikron-Variante breitet sich auf Mallorca und den Nachbarinseln wie fast überall auf der Welt schnell aus. Javier Arranz, der Corona-Experte der Balearenregierung, sprach am Montag von momentan sechs Prozent der Ansteckungsfälle. In der kommenden Woche werde sich diese Zahl voraussichtlich verdoppeln.

Den Inseln stünden komplizierte Wochen bevor, fügte Arranz hinzu. Die Ausbreitung der Omikron-Mutation werde dazu beitragen, dass die Ansteckungszahlen im Januar weiter steigen.

In diesem Zusammenhang warb Arranz für das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen bei Weihnachts- oder Neujahrszusammenkünften. Auch die Lüftung von Räumen, in denen sich viele Personen aufhalten, sei unbedingt nötig.

Restriktionen für die kommenden Tage schloss Arranz ausdrücklich aus. Einschränkungen bei Zeitpunkten für Treffen seien bislang nicht vorgesehen. Doch das könne sich ändern, wenn sich die Lage verschärfe.