Spanien diskutiert über Halbierung von Omikron-Quarantänezeit

Wer positiv auf Omikron getestet wird, wird auf Mallorca und den Nachbarinseln wohl bald nicht mehr eine zehntägige, sondern nur noch eine fünftägige Quarantänezeit absitzen müssen. Diese Reduzierung brachten die Gesundheitsminister der spanischen Autonomieregionen jetzt ins Spiel.

Die Politiker bezogen sich auf die Entscheidung der amerikanischen Regierung, diese Regelung jetzt einzuführen. Auch in Italien will man so vorgehen.

Hintergrund ist die große Zahl von quarantänebedingten Arbeitsausfällen. Man will die Unternehmen durch eine Verkürzung dieser Maßnahme entlasten. Omikron-Erkrankungen verlaufen deutlich milder.