So wünscht die Guardia Civil auf Mallorca ein glückliches Neujahr

Die Guardia Civil in grüner Uniform ist eine von drei Polizeieinheiten auf Mallorca. Sie ist vor allem in den Landgemeinden präsent, sichert aber auch etwa Hafenzonen, die balearischen Gewässer, die Überlandstrecken und den Flughafen von Palma. Mit einem eigens produzierten Video, das spezielle Einsätze zeigt, wünscht die Ordnungsmacht den Bürgern ein glückliches neues Jahr.

Auf dem Video sind Beamte der Guardia Civil zu sehen, wie sie etwa Wanderer aus Bergnot retten, archäologisch wertvolle Schätze versunkener Schiffe im Meer sichern, Verkehrskontrollen durchführen, mit Hunden trainieren, ihre Schutzpatronin feiern und vieles mehr. Auch die Partnerschaft und Kooperation mit ausländischen Polizeikräften in den Touristenorten auf der Insel wird in Szene gesetzt.

Darüber hinaus ist in dem Video vor allem viel Mallorca zu sehen. Aus der Luft, an Land, unter Wasser. Nahezu ein kleiner Spielfilm, der Lust auf die Insel macht und Kriminellen zugleich signalisiert: Mit der Guardia Civil ist nicht zu spaßen. Sie steht an der Seite der Bürger. Mallorca ist eine sichere Insel.