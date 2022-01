So wird das Wetter in den kommenden Tagen auf Mallorca

Nach dem bewölkten Wochenstart zeigt sich in den kommenden Tagen wieder häufiger die Sonne auf Mallorca. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet liegen die Höchsttemperaturen bei 14 Grad.

Am Montag bleibt es den ganzen Tag bewölkt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 40 Prozent auf der Insel. Am Dienstag gibt es dann wieder einen wolkenfreien Himmel mit viel Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag. Nachts liegen die Höchsttemperaturen bei 8 Grad.

Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es sonnig. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes bleiben die Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad weiter konstant. Nachts wird es bei 5 Grad etwas kälter. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt um die 15 Grad.