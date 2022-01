Corona-Billigtests für alle jetzt auch auf Mallorca

Auch auf Mallorca ist es jetzt möglich, Antigentests zu sehr günstigen Preisen zu erstehen. Das spanische Gesundheitsministerium setzte den Höchstpreis am Donnerstag bei 2,94 Euro fest, die Obergrenze gilt ab Samstag.

Der Ruf nach günstigen Tests wie in anderen Ländern war in Spanien seit Wochen immer lauter geworden. Gesundheitsministerin Carolina Darias kündigte diese jetzt an.

Die Tests können nur in Apotheken, nicht aber wie etwa in Portugal oder auch in Deutschland in Supermärkten erstanden werden.