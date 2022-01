Trotz viel Sonne: Die Nächte auf Mallorca bleiben auch weiter frostig

Auf Mallorca bleibt es auch in den kommenden Tagen nachts frostig kalt. Der spanische Wetterdienst Aemet meldet in einigen Regionen Temperaturen um den Gefrierpunkt. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Tramuntana-Gebirge Werte bis zu -4 Grad verzeichnet.

Obwohl die Nächte auf der Insel derzeit eisig kalt sind, erreichen die Höchsttemperaturen tagsüber um die 15 Grad. Dabei zeigt sich bis zur Wochenmitte überwiegend die Sonne. Ab Mittwoch kann es dann auch vermehrt bewölkte Abschnitte geben.

Ab Freitag werden die nächtlichen Temperaturen wieder milder. Im Laufe des Tages pendeln sich die Werte zwischen 14 und 17 Grad ein. Der spanische Wetterdienst meldet dazu einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Wassertemperatur im Mittelmeer lag am Montagmorgen bei um die 14 Grad.