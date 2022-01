Viele Patienten-Beschwerden über Mallorca-Krankenhaus Son Espases

Das größte Krankenhaus von Mallorca und den Nachbarinseln, das Son-Espases-Klinikum, schneidet spanienweit bei Bewertungen alles andere als gut ab. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Liste des Ombudsmanns für Patienten hervor.

Demnach ist Son Espases das Krankenhaus mit den fünftmeisten Beschwerden. Schlechter wurden von Patienten nur das La-Paz-Krankenhaus in Madrid (Platz 1), das staatliche Krankenhaus von La Coruña (Platz 2), das Klinikum in Las Palmas de Gran Canaria (Platz 3) und das Hospital Virgen de la Salud in Toledo (Platz 4) bewertet.

Bemängelt wurden unter anderem fehlende Betten, coronabedingt gestresstes Personal und überlange Wartezeiten.