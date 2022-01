Spektakuläres Hotel eröffnet im Mai in Palma

Die mallorquinische Hotelkette HM Hotels mit mehreren Häusern auf Mallorca und in der Karibik hat fast 30 Millionen Euro investiert, um im Mai ein neues Stadthotel in Palma zu eröffnen. Das neue Haus mit dem Namen „Palma Blanc“ will neben seinem extravaganten Design vor allem mit Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit auf sich aufmerksam machen.

Der Generaldirektor von HM Hotels, Antoni Horrach, sagte: Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt, denn es ist ein Vier-Sterne-Superior-Hotel mit 118 komfortablen und absolut nachhaltigen Zimmern. Wir haben Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Abfallwirtschaft und innovative Umweltkonzepte darin umgesetzt. das Hotel soll ein Bekenntnis zur Zukunft des neuen nachhaltigen Hotelgewerbes auf Mallorcas ein." Ziel sei es außerdem das nachhaltigste, innovativste und umweltfreundlichste Hotel auf Mallorca zu sein, so Horrach weiter.

Das HM Palma Blanc wird unter anderem über ein Restaurant, ein Kino mit 30 Plätzen sowie ein Spa mit einem breiten Angebot an Wellness-Dienstleistungen verfügen.