Termin für Häppchen-Messe TaPalma 2022 steht fest

Auf Mallorca steht der Termin für die diesjährige Häppchen-Messe TaPalma fest. Sie wird vom 23. bis 27. November im Kongresspalast in Palma stattfinden. Die Veranstalter hatten das Datum an diesem Donnerstag auf der Touristikmesse Fitur bekanntgegeben. Der Wettbewerb um die beste Tapas und den besten Cocktail wird am 21. November ausgetragen.

In den Kategorien "Tapa TaPalma Libre 2021", "Tapa Temática 2021" und "Cóctel TaPalma 2021" bewiesen sich im vergangenen Jahr knapp 20 Restaurants. Das beste Häppchen präsentierte der Chefkoch des Restaurants "Rosa del Mar" in Palma, Tito Verger Muñiz, mit seiner asiatisch angehauchten Kreation "Buñuelo frito en Corea". Organisiert wurde der Wettbewerb von der Event-Agentur AgenciaCom und dem mallorquinischen Restaurantverband "Restauración Caeb".

In ausgewählten Restaurants und Lokalen können sich Gourmets traditionell auf einer mehrtägigen kulinarischen Tour durch die köstlichen spanischen Häppchen „Tapas” durchprobieren.