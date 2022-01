Bauarbeiten in Palmas teurem Einkaufsviertel beginnen

In der Innenstadt von Palma wird am kommenden Dienstag, 25. Januar, mit den Arbeiten an den Wasserleitungen und der Kanalisation begonnen. Das haben die Stadtwerke Emaya nun in einer Pressemitteilung mitgeteilt.

Die Arbeiten sorgen vor allem rund um die Einkaufsstraße Jaime III, Paseo de Mallorca und Paseo del Borne für Verkehrseinschränkungen. Für rund anderthalb Monate ist die Durchfahrt von Fahrzeugen nur für Anwohner genehmigt. Ebenso werden in diesem Zeitraum die Buslinien 4, 7 und 20 umgeleitet.

Die Abwasserkanäle werden saniert, um die Ableitung des Regenwassers zu erleichtern und häufige Überschwemmungen im Bereich der Plaça Juan Carlos I und des Paseo del Borne in Zukunft zu verhindern. Etwa 300 Meter Abwasserkanäle und 200 Meter Trinkwasserleitungen sollen ebenfalls erneuert werden. Die Kosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich auf rund 244.500 Euro.