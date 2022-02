Amazon präsentiert Herr-der-Ringe-Serie in der Bellver-Burg

Am vergangenen Sonntagabend hat der Online-Versandriese Amazon das Schloss Bellver in Palma gemietet, um auf Mallorca den ersten Trailer der neuen Amazon Prime Serie “Die Ringe der Macht” vorzustellen. Diese spielt im "Herr der Ringe" Universum und wird von den Fans der Filme sehnsüchtig erwartet.

Zu der geschlossenen Veranstaltung waren vor allem spanische Filmschaffende und Influencer, die sich auf ihren Youtube- oder Twitch-Kanälen inhaltlich mit der "Herr der Ringe" Welt von Autor J.R.R. Tolkien beschäftigen, eingeladen.

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" ist eine der am meisten erwarteten Serien dieses Jahres und wird am 2. September 2022 auf Amazon Prime erscheinen. Weltpremiere feierte der Trailer allerdings nicht auf Mallorca, sondern im Rahmen der Superbowl-Veranstaltung, dem wichtigsten TV-Event in den USA.