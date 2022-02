Sturm und Dauerregen in Deutschland, Sonne und 20 Grad auf Mallorca

Während es in Deutschland fast ohne Unterlass stürmt und regnet, bleibt das Wetter auf Mallorca am Tag recht mild und meist sonnig. Die Meteorologen von Aemet prognostizieren 20 Grad, aber 7 Grad in der Nacht. Nur am Samstag trüben Wolken das Wettererlebnis.

Auch in der kommenden Woche soll es auf der Insel so weitergehen. Es wird sogar noch mehr Sonne erwartet. Der Wind soll nur ab und zu böig bis stark wehen.

Derweil liegen die Temperaturen in Deutschland zwar deutlich über dem Gefrierpunkt, aber Orkanböen haben vermischt mit Regen Bäume umstürzen lassen und zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt.