Stadt Palma richtet Katalanisch-Kurse für Zuzügler auch aus Deutschland ein

Wer auch aus der Bundesrepublik nach Palma de Mallorca umsiedelt, kann künftig im Rahmen von speziellen Kursen Katalanisch lernen. Die Stadtverwaltung kündigte am Montag an, Broschüren in sechs Sprachen und auch auf Deutsch zu evrteilen, in denen auf diese Möglichkeit hingewiesen wird. Über einen QR-Code gelangt man direkt zu den Angeboten.

Der für Sprachpolitik zuständige Dezernent Llorenç Carrió sagte dazu, dass die Nachfrage nach solchen Kurzen gestiegen sei.

Auf Mallorca stellt sich für die Deutschen die Frage, ob sie Spanisch, Katalanisch oder beide Sprachen sprechen sollen. In der Regel reicht es aus, des Spanischen mächtig zu sein.