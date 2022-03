Erste Fabrik in Spanien für grünen Wasserstoff auf Mallorca eingeweiht

Im Beisein der spanischen Umweltministerin Teresa Ribera ist am Montag (14.3.) die erste Farbrik zur Herstellung von grünem Wasserstoff des Landes in Lloseta eingeweiht worden. Dort sollen in Zukunft bis zu 300 Tonnen H2 pro Jahr produziert werden, das unter anderem für den Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln und Behörden-Fahrzeugen benutzt wird.

Die Anlage auf Mallorca gilt als eine der ersten ihrer Art in Südeuropa sowie als Pionierprojekt für weitere Wasserstoff-Fabriken auf den Balearen wie im restlichen Spanien.