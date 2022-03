In Palma entstehen vier neue Hotels

Vier neue Hotels sollen in den kommenden Monaten in Palma eröffnet werden. Aufgrund der Pandemie gab es eine Pause mit den Hoteleröffnungen, was sich nun ändern soll.

Das erste Hotel mit dem Namen San Cirera soll am 1. April in der Calle Palau Reial, in der Nähe des Palau March, eingeweiht werden. Der Direktor des Vier-Sterne-Hotels, Juan Ramón Pereiro, entwirft momentan die Details für die Eröffnung. Der Herrensitz aus dem 15. Jahrhundert war ursprünglich ein Kloster und ging 1836 in den Besitz der Familie Cirera über.

Pereiro sagt: "Es verfügt über 19 Zimmer, einen kleinen Tagungsraum und eine Cafeteria, die ein mallorquinisches Gastronomiekonzept mit Sobrassada und Bio-Käse aus Son Cànaves anbieten wird". Das Hotel will auf Nachhaltigkeit setzen und zugleich seine historische Note beibehalten.

Gleich in der Nähe, in der Forn de la Glòria, soll das luxuriöse Puro Grand Hotel eröffnen, das aus einem ehemaligen Herrenhaus umgebaut wird. Das 5-Sterne-Hotel mit einer Terrasse und einem Restaurant wird am 1. Juli seine Tore für Touristen und Gäste öffnen.

Diese Einrichtung wird im Inneren mit dem Puro Hotel in der Straße Montenegro verbunden sein. Laut Andrés Zahines, dem Geschäftsführer des Unternehmens, soll das geschichtsträchtige Gebäude durch die noch anstehenden Arbeiten aufgewertet werden: "Wir sind dabei, die Kette Puro Hotels zu gründen. Diese Neueröffnung des Puro Grand Hotels kommt zu den bereits bestehenden Einrichtungen Puro Hotel und Palacio Can Marqués hinzu." Das Unternehmen Puro Hotels habe einen Sprung ins Feriengeschäft gewagt und denke über weitere Expansionen in Palma nach, erklärt Zahines weiter.

An der Plaza Madrid entsteht ein weiteres Hotel, das Yurbban Palma. Es handelt sich hierbei um ein 4-Sterne-Hotel mit Zimmern, Terrasse, Schwimmbad, Fitnessbereich, Spa und Restaurant. Das Luxushotel ist Teil der Smart Rooms Company-Kette mit Hotels in Barcelona und Miami. Die Kette kann keine Angaben zum Eröffnungsdatum machen, bestätigt aber, dass es noch in diesem Jahr sein wird.

Ganz in der Nähe, in der Calle Calle Ramón y Cajal, wird das Hotel HM Blanc für seine Eröffnung im Frühjahr fertiggestellt. Es hat 118 Zimmer und setzt vom Stil her auf ein mediterranes Design, zeitgenössische Kunst und Nachhaltigkeit. Javier Vich, dem Präsidenten des Hotelverbands von Palma, zufolge ist die Zahl der Hotels von 2003 bis zur Gegenwart von 32 auf 75 gestiegen.