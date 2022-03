Zafiro-Hotelkette sucht mehr als 500 Mitarbeiter für Mallorca-Hotels

Die auf Mallorca mit elf Hotels vertretene Kette Zafiro sucht für die anstehende Saison 504 Mitarbeiter. Zu diesem Zweck findet am 31. März und a 1. April in Palma in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgentur PalmaActiva eine Jobmesse statt, wie das Unternehmen mitteilte. Stellen müssen in den Zafiro-Hotels in Alcúdia, Andratx, Capdepera und Calvià besetzt werden.

Im Einzelnen werden geeignete Kräfte für folgende Jobs gesucht: 22 Stellen an Rezeptionen, 48 Kellner, 43 Köche, ein Küchenchef, 72 Küchenhilfen, 85 Reinigungskräfte, 36 Hausmeister und 41 Putzkräfte. Im Spa-Bereich sind neun Stellen zu besetzen, im Bereich Roomservice 14. "

Laut Zafiro werden können Bewerber, so sie geeignet sind, Verträge bereits auf der Jobmesse unterzeichnen. Wer zur Jobmesse möchte, kann sich über folgenden Link bewerben und einen Vorab-Fragebogen ausfüllen: https://web.palmaactiva.com/jornada-de-seleccio-zafiro-hotels/