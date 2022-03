So wird das erste Aprilwochenende auf Mallorca

April, April der macht, was er will. Diese alte Bauernweisheit trifft auch auf das Mallorca-Wetter in den kommenden Tagen zu. Der Frühling lässt auf der Insel weiterhin auf sich warten. Der spanische Wetterdienst meldet einen Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern.

Der Donnerstag startet inselweit regnerisch. Die Höchsttemperaturen erreichen 15 Grad. Am Nachmittag zeigt sich in einigen Regionen die Sonne. Nachts sinken die Werte auf 10 Grad. Der Freitag hält einen Mix aus Sonne und Wolken bereit. Vereinzelt kann es auch zu Regenschauern kommen.

Am Samstag setzt sich dann die Sonne durch. Die Temperaturen liegen bei 15 Grad. Der Sonntag wird eher wechselhaft. Die neue Woche startet erneut unbeständig. Die Temperatur im Mittelmeer liegt bei 14 Grad.