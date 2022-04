Nach wechselhaftem Wetter werden die Temperaturen frühlingshaft auf Mallorca

Auf Mallorca startet die neue Woche zunächst wechselhaft. Dabei gibt es in den kommenden Tagen einen Mix aus Sonne, Wolken und kurzen Regenschauern. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet wird es allerdings in Richtung Wochenende endlich frühlingshafter. Dann sind Temperaturen bis zu 24 Grad möglich.

Der Montag startet überwiegend bewölkt. Dabei erreichen die Höchstwerte 12 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 8 Grad. Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Ab Mittag sind dann auch vereinzelte Niederschläge möglich. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad. Auch am Mittwoch zeigt sich das Inselwetter weiterhin eher unbeständig.

Am Donnerstag wird es dann freundlich und sonnig. In einigen Regionen wird sogar die 20-Grad-Marke geknackt. Dieser Wettertrend hält sich auch am Wochenende: Es scheint die Sonne und das Quecksilber klettert Ortsweise auf 24 Grad.