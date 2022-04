Zu diesen Zeiten haben Geschäfte auf Mallorca an den Feiertagen geöffnet

Angesichts der bevorstehenden Feiertage stellt sich für viele die Frage, wann und ob die Geschäfte öffnen. Der Gründonnerstag gilt offiziell als verkaufsoffen. Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag haben dagegen so gut wie alle Läden geschlossen.

Was den Gründonnerstag anbelangt, so öffnen die Filialen von Mercadona zwar, aber nur bis 15 Uhr. Carrefour ist dann von 9 bis 22 Uhr zugänglich, das Einkaufszentrum Alcampo

zwischen 10 und 20 Uhr und die beiden Corte-Inglés-Kaufhäuser in Palma von 9 bis 21.30 Uhr. Am Karsamstag gelten die für Werktage üblichen Öffnungszeiten.

Doch es gibt Läden, die auch am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag zugänglich sind. Es handelt sich dabei um folgende: Bäckereien und Konditoreien, Zeitungskioske, Tankstellen und Blumengeschäfte sowie Läden in Bahnhöfen wie der Supermarkt Eroski im Bahnhof an Palmas Plaça d'Espanya. Hinzu kommen meist von Chinesen oder Pakistani betriebene kleine Supermärkte.