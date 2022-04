Schneefall auf Mallorca nach Wettersturz durchaus möglich

Der am Mittwoch beginnende Wetterumschwung auf Mallorca führt dazu, dass es in höheren Lagen der Serra de Tramuntana sogar schneien könnte. Laut dem Wetteramt Aemet fällt die Schneefallgrenze zunächst auf nur 1200 Meter. Am Donnerstag steigt sie dann auf 1400 Meter.

Mit der brüsken Verschlechterung der Wetterlage einher geht ein deutlich zu verspürender Temperatursturz. Am Donnerstag sind mehr als 17 Grad nicht mehr drin, örtlich kann es ergiebig regnen. Nachts gehen die Werte auf nur noch 8 Grad im Flachland zurück.

Das feuchte Schauspiel dauert aber nicht lange. Mit einer Verbesserung ist bereits am Freitag wieder zu rechnen. Doch Badewetter wird es erst einmal nicht geben.