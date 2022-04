Gefährliche Hunde: Polizei an der Playa de Palma nimmt Halter ins Visier

Die Lokalpolizei von Palma de Mallorca hat an der Playa zunehmend Hundebesitzer ins Visier genommen. Innerhalb von zehn Tagen bis zum vergangenen Freitag wurden über 30 Anzeigen gegen Personen erstattet, die ihre Tiere in Arenal, Les Meravelles, Can Pastilla und Coll d'en Rabassa einfach frei herumlaufen ließen.

Vorausgegangen waren Beschwerden von Anwohnern angesichts einer zunehmenden Anzahl von Menschen, die sich gefährliche Hunde halten, diese auch frei herumlaufen lassen und ihnen auch keine Maulkörbe überziehen.