Zahllose bläuliche Quallen an Strand von Camp de Mar gespült

An den Strand von Camp de Mar im Südwesten von Mallorca sind am Dienstag zahllose bläuliche Quallen gespült worden. Die Menge der Weichtiere überraschte die wegen des warmen sonnigen Wetters in größerer Zahl an dem Strand erschienenen Touristen.

Es handelt sich hierbei nicht um Stechquallen, sondern um gefahrlose "barquetas de Sant Pere" (Velella velella). Ebenfalls anzutreffen auf Mallorca sind immer mal wieder rötliche Feuerquallen.

Vor einigen Tagen waren diese Wassertiere bereits an Strände auf der Nachbarinsel Ibiza gespült worden.