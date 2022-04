Spanisches Königspaar stattet Mlalorca Besuch ab

Das spanische Königspaar, Felipe VI. und Letizia, ist an diesem Mittwoch in der Inselhauptstadt Palma eingetroffen. Dort nahmen die beiden an der Veranstaltung der vierten Etappe der "Tour del Talento" in Palma , die am 26. und 27. April in der balearischen Hauptstadt stattfindet, teil. Im Rahmen des Talentwettbewerbs war geplant, dass das Königspaar die Sieger und Siegerinnen ehrt.



Der Talentwettbewerb dient der Zukunft junger Menschen in Spanien. Ins Leben gerufen wurde sie von der Stiftung der Prinzessin von Girona und Trivu. Ziel ist es junge talentierte Menschen zu fördern.



Nach Málaga, Guadalajara und Logroño macht die "Tour del Talento" zwei Tage Halt in Palma. Das Programm wurde von der Stiftung Prinzessin von Girona und Trivu in Zusammenarbeit mit öffentlichen Verwaltungen, der Balearen-Universität sowie lokalen Organisationen und Unternehmen entwickelt.

(aktualisiert um 12.56 Uhr)