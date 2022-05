So wird das Wetter in den kommenden Tagen auf Mallorca

In den kommenden Tagen bleibt es auf Mallorca sonnig – allerdings können auch Schauer und Gewitter über der Insel niedergehen. Bis Dienstag liegen die Höchsttemperaturen bei 23 Grad.

Die Nacht zum Montag ist noch weitgehend klar, ehe an vielen Orten auf der Insel Wolken aufziehen. Am Nachmittag kann es stellenweise regnen, die Temperaturen bleiben wie am Wochenende bei 19 bis 23 Grad. Der Wind weht schwach aus Südosten.

Am Dienstag steigt das Regenrisiko überall auf Mallorca, besonders rundum Sa Pobla können Gewitter entstehen. Gegen Abend lockert es wieder auf, die Temperaturen bleiben bei zwischen 20 und 23 Grad.

Der Mittwoch wird ähnlich wie die vorherigen Tage von einem Sonne-Wolken-Mix bestimmt. Inca könnte 24 Grad erreichen.